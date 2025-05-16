В Севастополе простились с создателем мемориала «Аллея городов-героев»

В Севастополе простились с Владимиром Лапоноговым, известным архитектором и скульптором. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он создал мемориальный комплекс «Аллея городов-героев».
Владимир Иванович посвятил значительную часть своей жизни Севастополю, работал в том числе в Военморпроекте. Его имя навсегда останется в истории города благодаря одному из самых значимых мемориалов — Аллее городов-героев, которая была торжественно открыта ровно 20 лет назад, 20 мая 2005 года.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича. Светлая память», — написал в соцсетях глава Севастополя.