В Севастополе простились с создателем мемориала «Аллея городов-героев»

Владимир Иванович посвятил значительную часть своей жизни Севастополю, работал в том числе в Военморпроекте. Его имя навсегда останется в истории города благодаря одному из самых значимых мемориалов — Аллее городов-героев, которая была торжественно открыта ровно 20 лет назад, 20 мая 2005 года.