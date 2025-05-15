Актриса из «Москва слезам не верит» Елена Земляникина погибла из-за ДТП в 66 лет

Дочь актрисы Любови Стриженовой, актриса и певица Елена Земляникина, известная по культовому фильму «Москва слезам не верит», трагически погибла в возрасте 66 лет. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в пресс-службе Московского городского педагогического университета (МГПУ), где артистка преподавала в департаменте социально-культурной деятельности и сценических искусств.
Представители храма Архангела Михаила и Марии Египетской сообщили, что утром 14 мая Земляникина попала в аварию, не уточнив подробностей происшествия. В церкви добавили, что артистка пела в храме и состояла в его общине на протяжении 12 лет. Отпевание актрисы состоится 17 мая, передает НТВ.
Елена Земляникина была дочерью знаменитых российских актеров Любови и Владимира Стриженовых, а также сестрой актера Александра Стриженова. Она родилась 17 декабря 1958 года, в 1981 году окончила Школу-студию МХАТ, курс В. П. Маркова. Среди известных кинокартин с ее участием — «Детский мир», «Героини пьес Островского», «Конец бабьего лета», «Москва слезам не верит» и «Время собирать камни».
В МПГУ актриса вела занятия по актерскому мастерству, сценической речи и истории театра, сообщили в университете.