Актриса из «Москва слезам не верит» Елена Земляникина погибла из-за ДТП в 66 лет

Елена Земляникина была дочерью знаменитых российских актеров Любови и Владимира Стриженовых, а также сестрой актера Александра Стриженова. Она родилась 17 декабря 1958 года, в 1981 году окончила Школу-студию МХАТ, курс В. П. Маркова. Среди известных кинокартин с ее участием — «Детский мир», «Героини пьес Островского», «Конец бабьего лета», «Москва слезам не верит» и «Время собирать камни».