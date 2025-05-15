Якушев: полуфиналисты конкурса «Лидеры России» будут работать в ЕР

«В участниках этого конкурса мы видим кадровый потенциал и будем включать их в нашу партийную инфраструктуру, в партийную работу. И, конечно, что касается участия в выборах в законодательные собрания, представительные органы власти и местного самоуправления, мы понимаем, что вы наш резерв», — заявил Якушев. Его слова приводятся на сайте «Единой России».