Шоумен Владимир Маркони — о работе с Петросяном и Винокуром

Второй сезон музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» стартует на телеканале «Россия» c 16 мая. «Вечерняя Москва» пообщалась с его ведущим, известным шоуменом Владимиром Маркони.
— Владимир, вы прославились благодаря шоу «Реутов ТВ», которое стало одним из первых российских интернет-мемов. Как вам кажется, почему оно приобрело популярность именно в сети?
— С «Реутов ТВ» я начал свое триумфальное восхождение! Так звучит еще героичнее! Я был пионером гонзожурналистики (стиль, для которого характерна субъективность повествования от первого лица. — «ВМ»). А такое ценится. Шоу сделано с любовью и очень искренне, так, что до сих пор актуально и смешно.
— Отличается ли юмор 15 лет назад от юмора сегодняшнего?
— Сейчас есть ощущение, что юмор упростился, но я, к счастью, хранитель традиций элегантных хохм. Юмор в России успел побывать разным, и я вижу его как синусоиду длиной в 15 лет: сначала телевизионный, затем инди-юмор на видеоплатформах, потом он расслоился на мемы, были популярны самоучки, энтузиасты, независимые площадки, а потом мы вернулись обратно к монокультурности.
— Расскажите о работе в шоу «Поймай меня, если сможешь».
— Опыт яркий и приятный. Первый сезон программы с успехом прошел. Обожаю это шоу! У нас настолько веселая и радостная атмосфера на съемках, что поют все — и рядовые участники, и звезды, и весь зал. Сезон будет очень яркий, смешной и с захватывающей дух интригой!
— Во втором сезоне шоу в «звездных» командах будут не только певцы, но и юмористы «старой школы»: Евгений Петросян, Владимир Винокур…
— И очень смешная Клара Новикова!
— Как вам с ними работается?
— Когда мэтры в зале, спина становится прямее, ощущения обостряются, и хочешь выдать лучшую версию себя! Ну и когда легенды сцены отвешивают тебе комплименты на съемке и после шоу, то едешь потом домой с таким приподнятым настроением, что по ошибке выходишь не на той станции метро. Позвольте публично отвесить ответный комплимент: Евгений Ваганыч, вы тоже блистательный альфасамец от мира развлекательного телевидения! Счет 1:1!
— Как вы думаете, для чего в шоу приходят обычные участники — за деньгами, за славой или просто поймать удачу за хвост?
— Абсолютно все приходят развлечься и незабываемо провести время, а если еще есть шансы выиграть миллион и повеселить зрителей, то это комбо!
— Можете рассказать о каком-нибудь интересном случае во время съемок?
— В новом сезоне вы увидите, насколько я виртуозно играю на гармони, узнаете, что участники выходят на сцену, даже несмотря на переломы, и как персонажи фильма «Пятый элемент» разбрасываются головными уборами. И как эти головные уборы смотрятся на мне.
— Многие считают, что в России сейчас тяжело заниматься юмором, якобы на каждом шагу ограничения, критика. Что вы можете сказать на этот счет?
— Понятно, что любой человек сейчас может написать в социальных сетях недовольство по каждому поводу, но это ведь всего лишь комментарий человека с закрытым аккаунтом. Не стоит относиться к этому слишком серьезно.
— Что вам больше нравится — вести телепередачи или участвовать в них?
— Как сотрудник телеканала с записью в трудовой «роскошный ведущий развлекательных программ», скажу, что вести обожаю! Но как участник я понимаю, что это развлечение, и стараюсь и сам получить удовольствие, и придумать сюжетные повороты, чтобы смешить зрителей.
— Как вы относитесь к комикам, творчество которых считается многими устаревшим?
— Разумеется, с уважением и пиететом, а как еще относиться к легендам? Для начала вопрос — что за многие? Стараюсь ориентироваться на свой вкус, а не на размытых неосязаемых «многих». Выработал правило — уважать творцов и изучать их путь.
— На ваш взгляд, можно шутить на все темы? Или юмор должен иметь границы?
— Свобода шутить на любую тему — это важнейшая ценность, но в реальности есть аспекты эстетические, юридические. Возможно, вы деликатно спрашиваете «актуален ли такой инструмент социальной свободы, как юмор, или эта форма коммуникации уже в серой зоне»? Разумеется, актуален. Наверное, можно переформулировать — не «можно ли?», а «как именно и для чего?». И тут уже включается чувство вкуса и стиля. Скажу так, шутка имеет право на жизнь, если она написана кириллицей и произнесена с использованием великого русского языка!
ДОСЬЕ.
Владимир Маркони (настоящая фамилия — Волковыский) родился 2 декабря 1982 года в Кирове. Получил диплом агронома в Вятской государственной сельскохозяйственной академии. В студенческие годы играл в КВН. Карьеру телеведущего начал в родном городе, вел развлекательную передачу «Муз-привет». Вместе с другом детства Сергеем Мезенцевым в 2010 году создал шоу «Реутов ТВ», которое получило невероятный отклик у зрителей.