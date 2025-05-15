Шоумен Владимир Маркони — о работе с Петросяном и Винокуром

— Сейчас есть ощущение, что юмор упростился, но я, к счастью, хранитель традиций элегантных хохм. Юмор в России успел побывать разным, и я вижу его как синусоиду длиной в 15 лет: сначала телевизионный, затем инди-юмор на видеоплатформах, потом он расслоился на мемы, были популярны самоучки, энтузиасты, независимые площадки, а потом мы вернулись обратно к монокультурности.