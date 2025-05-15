Одобрили даже в НАТО: на Западе сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле

По данным издания, встреча пройдет на менее высоком уровне, но способна привести к важным результатам. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который накануне обсудил ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поддержал проведение переговоров. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о растущем понимании необходимости завершения конфликта.