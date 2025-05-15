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Одобрили даже в НАТО: на Западе сделали неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле

Independent: переговоры в Стамбуле могут принести прогресс в решении конфликта.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле пройдут переговоры между Россией и Украиной, которые могут приблизить урегулирование конфликта. Об этом сообщила британская газета The Independent.

По данным издания, встреча пройдет на менее высоком уровне, но способна привести к важным результатам. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который накануне обсудил ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поддержал проведение переговоров. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о растущем понимании необходимости завершения конфликта.

Особое внимание привлекает участие в переговорах помощника президента России Владимира Мединского. Его присутствие, как считают журналисты, подчеркивает серьезные намерения Москвы.

Ранее источник ТАСС сообщил, что встреча российской и украинской делегаций состоится 16 мая. Точная дата оставалась неопределенной: обсуждалось, что переговоры могут пройти вечером 15 мая или будут отложены на следующий день.

Стоить напомнить, что предложил возобновить прямые переговоры президент России Владимир Путин. Он отметил, что именно украинская сторона в 2022 году с подачи Запада решила прекратить диалог.

KP.RU перечислил варианты окончания переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле.