В Стамбуле пройдут переговоры между Россией и Украиной, которые могут приблизить урегулирование конфликта. Об этом сообщила британская газета The Independent.
По данным издания, встреча пройдет на менее высоком уровне, но способна привести к важным результатам. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который накануне обсудил ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поддержал проведение переговоров. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о растущем понимании необходимости завершения конфликта.
Особое внимание привлекает участие в переговорах помощника президента России Владимира Мединского. Его присутствие, как считают журналисты, подчеркивает серьезные намерения Москвы.
Ранее источник ТАСС сообщил, что встреча российской и украинской делегаций состоится 16 мая. Точная дата оставалась неопределенной: обсуждалось, что переговоры могут пройти вечером 15 мая или будут отложены на следующий день.
Стоить напомнить, что предложил возобновить прямые переговоры президент России Владимир Путин. Он отметил, что именно украинская сторона в 2022 году с подачи Запада решила прекратить диалог.
KP.RU перечислил варианты окончания переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле.