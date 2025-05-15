СМИ: Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен главкомом Сухопутными войсками

Генерал-полковник Андрей Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России. Об этом в четверг, 15 мая, сообщает Telegram-канал Mash.
Авторы материала утверждают, что предыдущего главкома Сухопутными войсками Олега Салюкова освободили от должности из-за возраста — 21 мая он отметит свой 70-й день рождения.
Мордвичев является командующим группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции. Под его командованием проходило взятие Мариуполя, передает Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.
15 мая стало известно, что президент России Владимир Путин назначил главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерала армии Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности РФ, освободив его от занимаемой им должности в войсках.
Салюков занимал пост главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации с 2014 года. Он также командовал парадом Победы 9 мая 2025 года, который прошел на Красной площади.
15 мая Владимир Путин также продлил действие плана обороны России на два года — до 2027 года.