Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 16 мая

Нельзя отказывать в помощи — особенно если просят еду или молоко, иначе можно навлечь бедность. Не стоит ссориться и ругаться — конфликты в этот день могут надолго испортить отношения. Нежелательно лениться — пропустив посадки или уборку, можно упустить благоприятное время. Не рекомендуется давать в долг молоко или зерно — считалось, что вместе с ними уйдёт достаток. Нельзя рвать черёмуху просто так — её ломали только для обрядов или лечения, иначе можно накликать несчастье.