Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 16 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
16 мая в народном календаре носит название «Мавра Рассадница» или «Мавра Молочница». Этот день посвящён памяти святых мучеников Мавры и Тимофея, живших в IV веке.
На Руси 16 мая считалось важным аграрным днём:
Крестьяне начинали активно высаживать рассаду капусты и других овощей, верили, что растения, посаженные в этот день, дадут богатый урожай. Называли Мавру «Молочницей», потому что коровы в это время начинали давать особенно жирное и вкусное молоко. Хозяйки готовили творог, сметану и другие молочные продукты. Также в этот день зацветала черёмуха, что символизировало окончательный приход тепла.
День считался благоприятным для начала новых дел, особенно связанных с землёй и домашним хозяйством.
Что делали на Руси в этот день?
16 мая традиционно был наполнен хозяйственными заботами и обрядами:
Высаживали рассаду — особенно капусту, считалось, что если сделать это на Мавру, кочаны вырастут крепкими и сочными. Готовили молочные блюда — варили каши на свежем молоке, делали творог, сыры. Угощали соседей, чтобы в доме был достаток. Проветривали и чистили дом — выносили на солнце подушки, одеяла, чтобы изгнать зимнюю сырость. Собирали молодую крапиву — её добавляли в щи и пироги, считалось, что она придаёт силы и здоровье. Загадывали желания — верили, что если в этот день попросить у черёмухи исполнения мечты, она поможет.
Чего не стоит делать в этот день, 16 мая?
С Маврой Рассадницей связаны и некоторые запреты:
Нельзя отказывать в помощи — особенно если просят еду или молоко, иначе можно навлечь бедность. Не стоит ссориться и ругаться — конфликты в этот день могут надолго испортить отношения. Нежелательно лениться — пропустив посадки или уборку, можно упустить благоприятное время. Не рекомендуется давать в долг молоко или зерно — считалось, что вместе с ними уйдёт достаток. Нельзя рвать черёмуху просто так — её ломали только для обрядов или лечения, иначе можно накликать несчастье.
Также в этот день избегали:
Пустых трат — деньги могли «утечь» без пользы. Долгих поездок — верили, что дорога будет неудачной. Грусти и уныния — негативные эмоции притягивали неприятности.
Приметы погоды на 16 мая.
Если черёмуха зацвела обильно — лето будет жарким. Утро туманное — к солнечному дню. Кукушка громко кукует — скоро установится тёплая погода. Дождь на Мавру — к хорошему урожаю ржи. Много майских жуков — к засухе. Листья на берёзе полностью распустились — можно сеять хлеб. Если пчёлы активно летают — дни будут ясными.
Эти приметы помогали планировать работы в поле и огороде, чтобы не упустить лучшее время для посевов.
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