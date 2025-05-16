На Соборной площади в Петербурге развернули самое большое в мире Знамя Победы

Почетные гости и участники экспедиции, а также более 1 тыс. волонтеров общественных организаций приняли участие в акции на Соборной площади. Они развернули Знамя размером 65 на 35 метров.
Мероприятия патриотической экспедиции проходят в период с 9 по 26 мая. 15 мая в городе состоялось торжественное открытие программы «Непокоренных». В церемонии приняли участие жители блокадного Ленинграда, вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина, представители общественных организаций, участники СВО.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Параде Победы на Дворцовой площади приняли участие более 5 тыс. военнослужащих.