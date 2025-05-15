Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник постановил создать региональный координационный комитет по делам инвалидов при главе республики, говорится в соответствующем указе.
«Постановляю: создать региональный координационный совет при главе Луганской Народной Республики по делам инвалидов», — написано в документе, опубликованном на сайте главы ЛНР.
Документом также утверждены положение и состав комитета.
Отмечается, что задачами комитета являются выявление требующих немедленного решения вопросов в сфере профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов и их социальной защиты.
Кроме того, в задачи комитета входят изучение и анализ проблем инвалидности, внесение в исполнительные органы ЛНР предложений по разработке правовых актов по интересам и проблемам инвалидов, а также взаимодействие с территориальными органами, общественными организациями и СМИ в целях просвещения населения и привлечения внимания к проблемам инвалидности и инвалидов.
Указ вступает в силу со дня подписания.