NBC: DOGE и Маск недооценивают масштаб хищений из бюджета США

«DOGE утверждает, что это (борьба с мошенничеством. — Прим. ред.) то, что для них является приоритетным. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они на самом деле делают, чтобы попытаться решить некоторые из этих проблем», — заявил телеканалу бывший чиновник Белого дома и вице-президент Socure Джордан Беррис.