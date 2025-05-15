NBC: DOGE и Маск недооценивают масштаб хищений из бюджета США

Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, акцентировал внимание на спорных темах вроде зарубежной помощи, игнорируя при этом реальные уязвимости американских федеральных программ, передает NBC, ссылаясь на доклад компании Socure и мнение ее эксперта.
«DOGE утверждает, что это (борьба с мошенничеством. — Прим. ред.) то, что для них является приоритетным. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они на самом деле делают, чтобы попытаться решить некоторые из этих проблем», — заявил телеканалу бывший чиновник Белого дома и вице-президент Socure Джордан Беррис.
В докладе Socure говорится, что международные преступные сети похищают до одного триллиона долларов ежегодно, получая выплаты по госпрограммам по поддельным или украденным данным. В отчете говорится, что до 12 процентов всех заявок на субсидии и услуги в США являются мошенническими.
Утверждается, что аферисты ведут преступную деятельность якобы из КНР, РФ, Египта, Польши и других государств. Они оформляют фальшивые заявки, используя подмену IP-адресов, регистрацию фиктивных компаний, подставные личности, и новые AI-инструменты.
Ранее Маск заявил о системных злоупотреблениях среди американских чиновников. Он сообщил, что госслужащие использовали бюджетные деньги для аренды стадионов и роскошных отелей в личных целях. Маск подчеркнул, что нецелевое расходование средств стало возможным из-за отсутствия контроля. Также в DOGE выявили абсурдные случаи при выдаче государственных ссуд.