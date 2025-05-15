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Мэр Кишинева Чебан запретил в городе марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ

Представители правящей партии в знак протеста покинули заседание городского совета.

Источник: Аргументы и факты

Горсовет Кишинева принял решение о запрете проведения маршей, демонстраций и пропаганды ЛГБТ* на территории города. Об этом сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан в своем Telegram-канале.

«На территории Кишинева теперь запрещены марши, демонстрации и пропаганда ЛГБТ*», — написал градоначальник, комментируя итоги голосования, которое состоялось накануне.

Советники правящей партии «Действие и солидарность» в знак протеста покинули заседание.

Ранее суд в Новгородской области оштрафовал россиянина на 1500 рублей за мем с лягушонком Пепе в радужном клоунском парике, признав картинку символикой ЛГБТ*.

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.