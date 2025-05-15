Мэр Кишинева Чебан запретил в городе марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ

Горсовет Кишинева принял решение о запрете проведения маршей, демонстраций и пропаганды ЛГБТ* на территории города. Об этом сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан в своем Telegram-канале.
«На территории Кишинева теперь запрещены марши, демонстрации и пропаганда ЛГБТ*», — написал градоначальник, комментируя итоги голосования, которое состоялось накануне.
Советники правящей партии «Действие и солидарность» в знак протеста покинули заседание.
Ранее суд в Новгородской области оштрафовал россиянина на 1500 рублей за мем с лягушонком Пепе в радужном клоунском парике, признав картинку символикой ЛГБТ*.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.