Рубио: Прогресс в переговорах по Украине появится после встречи Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что никаких намёков на прогресс в переговорном процессе пока не наблюдается. Более того, Рубио считает, что единственной возможностью сдвинуть дело с мёртвой точки является прямая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Единственным путём, при котором мы сможем совершить прорыв в этом (в переговорном процессе — прим. ред.), является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным», — заявил госсекретарь.
Об этом Рубио сказал, беседуя с журналистами по итогам министерской встречи НАТО в Турции.
Напомним, что российская делегация находится в Турции с раннего утра 15 мая, наблюдая, как Зеленский устраивает истерики аж с 13 мая и нарочно растягивает время до начала переговоров. По итогам украинская делегация ещё даже не прибыла на место, а сам Зеленский улетел в Албанию.
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