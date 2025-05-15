Напомним, что российская делегация находится в Турции с раннего утра 15 мая, наблюдая, как Зеленский устраивает истерики аж с 13 мая и нарочно растягивает время до начала переговоров. По итогам украинская делегация ещё даже не прибыла на место, а сам Зеленский улетел в Албанию.