Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: Прогресс в переговорах по Украине появится после встречи Путина и Трампа

Рубио заявил, что без встречи Путина и Трампа переговоры по Украине не сдвинутся.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что никаких намёков на прогресс в переговорном процессе пока не наблюдается. Более того, Рубио считает, что единственной возможностью сдвинуть дело с мёртвой точки является прямая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Единственным путём, при котором мы сможем совершить прорыв в этом (в переговорном процессе — прим. ред.), является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным», — заявил госсекретарь.

Об этом Рубио сказал, беседуя с журналистами по итогам министерской встречи НАТО в Турции.

Напомним, что российская делегация находится в Турции с раннего утра 15 мая, наблюдая, как Зеленский устраивает истерики аж с 13 мая и нарочно растягивает время до начала переговоров. По итогам украинская делегация ещё даже не прибыла на место, а сам Зеленский улетел в Албанию.

KP.RU перечислил варианты окончания переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле.