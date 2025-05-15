На Дону ежемесячно производят 100 тысяч беспилотников

Ростовская область вышла на впечатляющий объем производства беспилотников — до 100 тысяч единиц в месяц. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь на заседании в Москве. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Ключевыми проектами в Ростовской области на сегодняшний день являются завод радиоэлектроники «Бештау» (первая очередь запущена), научно-производственный центр беспилотных авиасистем. Также в Ростовской области есть шесть действующих индустриальных парков и еще 13 новых парков в стадии создания.
Производителям оказывают поддержку — льготы по налогу на имущество, возмещение затрат по кредитам, на подключение к сетям и многое другое.
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