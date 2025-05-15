Сергей Никоненко резко высказался о Чулпан Хаматовой

«Для меня Василий Теркин — любимый герой, — признался Никоненко aif.ru. — Он выходит из самых трудных ситуаций, не подвержен унынию, тоске, трудностям, особенно во время войны, на фронте — это же невероятно трудная работа, быть солдатом. Даже иногда так и называли солдат — наши русские труженики. Тёркин шел в бой “не ради славы, ради жизни на земле”. На таких людях держится страна. Им и посвятил свою поэму Александр Твардовский, потомки которого поддержали нашу идею. А мы посвятили наш спектакль. Премьера прошла грандиозно. За несколько дней до показа художественному руководителю и директору “Русской песни” Надежде Георгиевне Бабкиной пришла в голову очень серьезная и важная мысль: провести “Бессмертный полк” в стенах театра во время премьеры спектакля “Ради жизни на земле! Василий Теркин”. Объявили об этом в газетах. И вот наступил День Победы, в финале зрители вслед за нами, артистами, один за другим стали поднимать над головами таблички с фотографиями своих дедушек и бабушек, пап и мам, которые прошли войну. Вот что такое настоящая Россия. А не все эти уехавшие. Также несколько лет назад Надежда Георгиевна Бабкина пригласила меня на роль отца в “Калине красной”, я с радостью согласился. Для меня это было очень почетно. Очередной спектакль будет, кстати, 21 мая. В “Русской песне” хорошие, настоящие спектакли — такая постановочная мощная сила здесь задействована! Я однажды задумался: как же это можно было так гармонично соединить драматические сцены и песни. Потом отмотал назад и вспомнил, каким был античный театр, вспомнил Еврипида, Софокла, Аристофана — у них же в постановках всегда хор присутствовал. Герои играют, а хор резюмирует события их жизни, продвигая сюжет вперед или что-то предвидя из будущего действующих персонажей. Так что это принцип античного театра. А у Надежды Георгиевны все постановки разбавлены ещё и замечательной хореографией, в которой даже я принимаю участие».