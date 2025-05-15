Сергей Никоненко резко высказался о Чулпан Хаматовой

В сети сейчас активно обсуждается заочный конфликт двух актрис — уехавшей Чулпан Хаматовой и Яны Поплавской, активно помогающей бойцам с самого начала СВО. Покинувшая Россию народная артистка РФ Чулпан Хаматова призналась в интервью для проекта «Георгий За Кадром», что испытывает ностальгию по Москве. По её словам, тоска по городу охватила её во время пребывания в аэропорту, где она увидела объявление о рейсе в Москву. Хаматова отметила, что могла бы купить билет и прилететь в столицу, но сочла это слишком рискованным шагом. На это отреагировала актриса и общественный деятель Яна Поплавская, заявившая о своих чувствах по поводу сказанного Хаматовой: «Есть брезгливость. У меня сразу возникает картинка, как стоит Хаматова на митинге, поливает Россию и собирает деньги на ВСУ. Для любого человека это был бы приговор». Актриса подчеркнула, что бегство Хаматовой не повлияло на отечественный кинематограф и театр: «Зачем она тут нужна? Как-то обошлись без нее. Вы заметили какую-то потерю? Может быть, у нас театр перестал существовать? Может быть, у нас кино остановилось? Нет? Небо на землю не упало, правда? Нет и нет».
Aif.ru узнал мнение у Сергея Никоненко об этом заочном конфликте в медиапространстве, в который вступили Чулпан Хаматова и Яна Поплавская.
84-летний народный артист России Сергей Никоненко, будучи сыном фронтовика, своей четкой патриотической позиции никогда не скрывал. Поэтому, безусловно, поведение уехавших Никоненко воспринимает в штыки.
«Я-то ее помню удивительной девочкой, юной, дипломную работу видел у Бородина. Она в Центральном детском театре играла хорошо в спектакле “Сверчок на печи”. Она такая славная была, ездила, помню, от Трифоновки до Центрального детского театра на роликах. Говорила мне: “А я и зимой так катаюсь, и летом”. Очень хорошая была… А сейчас… Грязная девочка, — сказал aif.ru Сергей Никоненко. — Сама себя изгадила, испачкал. Что сгубило ее, какое влияние, кому она поверила?».
Напомним, в год 80-летия Победы Сергей Никоненко сыграл народного героя, солдата Теркина в Московском государственном академическом театре «Русская песня» в спектакле «Ради жизни на земле! Василий Теркин» и принял участие в масштабной патриотической акции «Бессмертный полк», которая была проведена в стенах театра сразу после премьеры «Теркина» — в финале зрители вслед артистами один за другим стали поднимать над головами таблички с фотографиями своих дедушек и бабушек, пап и мам, которые прошли войну.
«Для меня Василий Теркин — любимый герой, — признался Никоненко aif.ru. — Он выходит из самых трудных ситуаций, не подвержен унынию, тоске, трудностям, особенно во время войны, на фронте — это же невероятно трудная работа, быть солдатом. Даже иногда так и называли солдат — наши русские труженики. Тёркин шел в бой “не ради славы, ради жизни на земле”. На таких людях держится страна. Им и посвятил свою поэму Александр Твардовский, потомки которого поддержали нашу идею. А мы посвятили наш спектакль. Премьера прошла грандиозно. За несколько дней до показа художественному руководителю и директору “Русской песни” Надежде Георгиевне Бабкиной пришла в голову очень серьезная и важная мысль: провести “Бессмертный полк” в стенах театра во время премьеры спектакля “Ради жизни на земле! Василий Теркин”. Объявили об этом в газетах. И вот наступил День Победы, в финале зрители вслед за нами, артистами, один за другим стали поднимать над головами таблички с фотографиями своих дедушек и бабушек, пап и мам, которые прошли войну. Вот что такое настоящая Россия. А не все эти уехавшие. Также несколько лет назад Надежда Георгиевна Бабкина пригласила меня на роль отца в “Калине красной”, я с радостью согласился. Для меня это было очень почетно. Очередной спектакль будет, кстати, 21 мая. В “Русской песне” хорошие, настоящие спектакли — такая постановочная мощная сила здесь задействована! Я однажды задумался: как же это можно было так гармонично соединить драматические сцены и песни. Потом отмотал назад и вспомнил, каким был античный театр, вспомнил Еврипида, Софокла, Аристофана — у них же в постановках всегда хор присутствовал. Герои играют, а хор резюмирует события их жизни, продвигая сюжет вперед или что-то предвидя из будущего действующих персонажей. Так что это принцип античного театра. А у Надежды Георгиевны все постановки разбавлены ещё и замечательной хореографией, в которой даже я принимаю участие».