Роскомнадзор подтвердил данные о сбоях в работе Рунета

Специалисты Роскомнадзора подтвердили данные о сбоях в работе Рунета и зарубежных интернет-сервисов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«15 мая с 18:40 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет сервисов», — сообщает ТАСС со ссылкой на РКН.
Как отмечают представители Роскомнадзора, в настоящий момент проходят необходимые процедуры для восстановления работы интернет-сервисов. Она была начата около 18:55 по мск.
Ранее KP.RU сообщал, что масштабный сбой в Рунете произошел 15 мая 2025 года. По данным сервиса Downdetector, он затронул работу ряда российских банков и операторов связи. Также были зафиксированы проблемы в работе нескольких иностранных сервисов на территории России, включая видеоплатформы и нейросети.