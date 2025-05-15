Роскомнадзор подтвердил данные о сбоях в работе Рунета

Ранее KP.RU сообщал, что масштабный сбой в Рунете произошел 15 мая 2025 года. По данным сервиса Downdetector, он затронул работу ряда российских банков и операторов связи. Также были зафиксированы проблемы в работе нескольких иностранных сервисов на территории России, включая видеоплатформы и нейросети.