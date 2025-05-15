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Роскомнадзор подтвердил данные о сбоях в работе Рунета

В Роскомнадзоре сообщили о начале восстановления работы Рунета после сбоя 15 мая.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роскомнадзора подтвердили данные о сбоях в работе Рунета и зарубежных интернет-сервисов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«15 мая с 18:40 мск Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует сбой в работе российских и зарубежных интернет сервисов», — сообщает ТАСС со ссылкой на РКН.

Как отмечают представители Роскомнадзора, в настоящий момент проходят необходимые процедуры для восстановления работы интернет-сервисов. Она была начата около 18:55 по мск.

Ранее KP.RU сообщал, что масштабный сбой в Рунете произошел 15 мая 2025 года. По данным сервиса Downdetector, он затронул работу ряда российских банков и операторов связи. Также были зафиксированы проблемы в работе нескольких иностранных сервисов на территории России, включая видеоплатформы и нейросети.