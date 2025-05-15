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Дошло до прокуратуры и суда: в Аскинском районе Башкирии детей-инвалидов оставили без жилья

Власти района Башкирии нарушили жилищные права двух детей-инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

В Аскинском районе Башкирии восстановили жилищные права трех инвалидов, в том числе двух несовершеннолетних. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проверки выяснилось, что, несмотря на включение в список нуждающихся, муниципалитет годами не предоставлял гражданам положенное жилье. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать местные власти исполнить свои обязательства. Инстанция поддержала позицию прокуратуры.

В результате граждане получили государственные жилищные сертификаты на сумму свыше 3,6 миллиона рублей.

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