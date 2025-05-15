Роспотребнадзор выявил опасную воду на рынках России

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области установлено несоответствие обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в пробе воды под маркой “Наш родничок”, производимой ООО “Серебряное наследие” с датой изготовления 28.02.2025. Продукция реализовывалась в сети магазинов “ВкусВилл”», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что информация о выявленных нарушениях была также направлена в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, на территории которого находится производитель.