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Роспотребнадзор выявил опасную воду на рынках России

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований при производстве питьевой воды для детского питания под маркой «Наш родничок». Как сообщили в пресс-службе ведомства, из оборота изъято три партии продукции общим объемом более 13 тысяч литров, а предприятие временно приостановило выпуск воды. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идет о несоответствии обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в воде.

Ведомство обнаружило превышение бария в воде.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований при производстве питьевой воды для детского питания под маркой «Наш родничок». Как сообщили в пресс-службе ведомства, из оборота изъято три партии продукции общим объемом более 13 тысяч литров, а предприятие временно приостановило выпуск воды. Согласно данным Роспотребнадзора, речь идет о несоответствии обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в воде.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области установлено несоответствие обязательным санитарным требованиям по содержанию бария в пробе воды под маркой “Наш родничок”, производимой ООО “Серебряное наследие” с датой изготовления 28.02.2025. Продукция реализовывалась в сети магазинов “ВкусВилл”», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что информация о выявленных нарушениях была также направлена в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, на территории которого находится производитель.

По результатам проверки в отношении ООО «Серебряное наследие» были приняты меры административного воздействия. В частности, предприятию выданы предписания об устранении выявленных нарушений, приостановлении реализации несоответствующей продукции, а также о необходимости разработки программы мероприятий по предотвращению причинения вреда здоровью граждан. Производство питьевой воды для детского питания под маркой «Наш родничок» приостановлено до полного устранения нарушений.