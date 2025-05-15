Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию на переговоры с Россией в Турции. Кроме министра обороны Рустема Умерова, который возглавит всю группу, в диалоге по конфликту будут участвовать ещё 12 человек, гласит список из указа, который публикует издание «Страна».
Согласно перечню, утверждённому Зеленским, на переговоры отправятся: первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица; зампред СБУ Александр Поклад; первый зампред СВР Украины Олег Луговской; замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и другие.
Также будут присутствовать представители ГУР, Воздушных сил ВСУ, ВМС ВСУ, юрист Генштаба, старший офицер ВСУ, протокольный служащий и сотрудник Офиса президента.
Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала клоунаду, устроенную Зеленским в Турции в день переговоров, отметив, что он нарочно затягивает процесс.