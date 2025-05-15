Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию на переговоры с Россией в Турции. Кроме министра обороны Рустема Умерова, который возглавит всю группу, в диалоге по конфликту будут участвовать ещё 12 человек, гласит список из указа, который публикует издание «Страна».