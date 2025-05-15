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Зеленский утвердил делегацию Украины для переговоров с Россией

Зеленский собрал делегацию для переговоров с Россией из 12 человек.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию на переговоры с Россией в Турции. Кроме министра обороны Рустема Умерова, который возглавит всю группу, в диалоге по конфликту будут участвовать ещё 12 человек, гласит список из указа, который публикует издание «Страна».

Согласно перечню, утверждённому Зеленским, на переговоры отправятся: первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица; зампред СБУ Александр Поклад; первый зампред СВР Украины Олег Луговской; замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и другие.

Также будут присутствовать представители ГУР, Воздушных сил ВСУ, ВМС ВСУ, юрист Генштаба, старший офицер ВСУ, протокольный служащий и сотрудник Офиса президента.

Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала клоунаду, устроенную Зеленским в Турции в день переговоров, отметив, что он нарочно затягивает процесс.