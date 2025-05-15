В Госдуме призвали обновить механизм возвращения отопления

«Необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов — с обязанностью органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия. Профилактические отключения горячей воды также следует синхронизировать с погодной обстановкой, а не с календарём. Иначе каждый май будет начинаться с того, что граждане будут греться за свой счёт — и буквально, и финансово», — сказал он.