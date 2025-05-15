«Важно не количество, а качество»: Названы 6 причин, из-за которых после сна болит голова

По словам эксперта, если спать на 2−3 часа дольше обычного, это может сбивать выработку гормонов, таких как серотонин и мелатонин, что провоцирует мигрень. Вторая причина — обезвоживание. За ночь организм теряет влагу через дыхание и пот, и если перед сном не пить воду, это вызывает сужение сосудов мозга и дискомфорт.