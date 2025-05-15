«Эксмо» в связи с утилизацией книг уточнило вопрос о претензиях к издательству

В Москве ранее задержаны сотрудники издательства «Индивидуум принт», входящего в структуру «Эксмо», по уголовному делу о пропаганде деятельности ЛГБТ. Книжным магазинам было направлено письмо от издательства «Эксмо» с перечнем изданий, подлежащих изъятию из продажи. В списке, включающем около пятидесяти наименований, фигурируют такие книги, как «Девушка из Дании», «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка» и другие.