В Балтийске 18 мая ограничат движение транспорта

В воскресенье, 18 мая, в Балтийске пройдет празднование одного из главных праздников — Дня Балтийского Флота. Из-за этого в городе будет частично ограничено движение, сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».
С 7.00 до 15.00 будет ограничено движение автотранспорта на улицах: Морской бульвар в районе памятника Петру I, Кронштадтской до ул. А. Головко и Адмирала Кузнецова.
На этих же улицах и вдоль морского причала № 3 с 00.00 до 15.00 запрещена стоянка автомобилей. Оставленный транспорт будет принудительно эвакуирован, заявили в администрации.