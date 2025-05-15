Отец погибшей на заборе пермячки плакал возле гроба и просил у нее прощения

Отец погибшей 18-летней Надежды Вожаковой, тело которой нашли на заборе у бара в Перми, плакал у гроба дочери и просил у нее прощения. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала тетя молодого человека погибшей Мария.
«Отец поддерживал мать, говорил: “мам, отойди, мам, ну все, ну все”. Он все время сдерживался. А уже когда начали прощаться — опускать гроб — он подошел к нему, наклонился к Наде, взял ее за руки и очень сильно заревел. Он говорил: “Наденька, прости меня, прости”. Ну видимо, что не уберег», — сказала собеседница издания.
Мария также сообщала aif.ru, что на похороны девушки пришли больше сотни человек. При этом, как отметила женщина, подруги, с которой Вожакова была в баре в ту трагическую ночь, не было. По ее словам, мать и младшие сестры девушки бились в истерике на похоронах.
Похороны Вожаковой прошли в родном селе Мокино. Девушка была одета в белое платье, а лежала она в светлом гробу. Погребена она рядом с бабушкой.
В ночь на 11 мая в Перми обнаружили тело Вожаковой, которое висело на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо». Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, как умерла девушка, а также как она могла напороться на штырь ограждения. По его словам, смерть Вожаковой на 99 процентов была несчастным случаем.