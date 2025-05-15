Отец погибшей на заборе пермячки плакал возле гроба и просил у нее прощения

«Отец поддерживал мать, говорил: “мам, отойди, мам, ну все, ну все”. Он все время сдерживался. А уже когда начали прощаться — опускать гроб — он подошел к нему, наклонился к Наде, взял ее за руки и очень сильно заревел. Он говорил: “Наденька, прости меня, прости”. Ну видимо, что не уберег», — сказала собеседница издания.