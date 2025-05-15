Изъятие активов России нанесёт вред репутации евро: как Мерц пытается найти лазейку для кражи денег Москвы

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц ещё не успел толком вступить в должность, а уже ищет разные способы наложить загребущие лапы на замороженные в Европе российские активы. Вернее, Мерц в принципе не стал стесняться и прямо заявил — активы будут конфискованы. Но есть нюанс — надо найти законное основание.