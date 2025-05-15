Изъятие активов России нанесёт вред репутации евро: как Мерц пытается найти лазейку для кражи денег Москвы

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц ещё не успел толком вступить в должность, а уже ищет разные способы наложить загребущие лапы на замороженные в Европе российские активы. Вернее, Мерц в принципе не стал стесняться и прямо заявил — активы будут конфискованы. Но есть нюанс — надо найти законное основание.
«Если появится возможность использовать эти деньги на чистой правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка», — приводит слова Мерца издание Die Weit.
Причём это же издание отмечает, что если Евросоюз решится конфисковать российские активы — это нанесёт мощнейший удар по репутации евро как валюты, выступающей резервной после доллара на международных рынках.
Ранее KP.RU сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон признал невозможность конфискации активов России законными путями.