Россиянам подсказали простой способ защитить квартиру пожилого родственника от мошенников

По его словам, суть сделки заключается в том, что вы даёте пожилому родственнику небольшую сумму денег и оформляете это как договор займа. После этого заключается договор залога его квартиры в вашу пользу. С этого момента жильё юридически находится под вашим юридическим контролем, то есть любые действия с квартирой не смогут быть оформлены без вашего согласия как залогодержателя.