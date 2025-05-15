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Россиянам подсказали простой способ защитить квартиру пожилого родственника от мошенников

За последние годы растёт количество попыток мошенничества с недвижимостью, принадлежащей пожилым людям, а схемы аферистов становятся всё изощрённее. Однако существует простой способ защитить квартиру бабушки или дедушки от злоумышленников. В беседе с «Газетой.ru» риелтор Владимир Шмелёв рекомендовал заключать договор займа с залогом.

Источник: Life.ru

По его словам, суть сделки заключается в том, что вы даёте пожилому родственнику небольшую сумму денег и оформляете это как договор займа. После этого заключается договор залога его квартиры в вашу пользу. С этого момента жильё юридически находится под вашим юридическим контролем, то есть любые действия с квартирой не смогут быть оформлены без вашего согласия как залогодержателя.

В отличие от простых заявлений и уведомлений залог является полноценным обременением, которое регистрируется в Росреестре. Ни нотариус, ни агент, ни покупатель не смогут совершить сделку без вашего согласия на снятие обременения. Такой подход защищает пожилого человека даже в случае давления или изменения его решения.

«Дополнительный плюс: такая мера не требует никаких изменений в праве собственности. Владелец жилья продолжает жить в квартире, распоряжаться ею по обычным бытовым вопросам, оформлять субсидии и так далее», — отметил эксперт.

Ранее россиянам назвали безопасное условие для продажи квартиры с долгами по ЖКХ. Также гражданам объяснили, при каком долге УК может отключить воду и свет в квартире.