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Телефонные аферисты обманули доверчивую ростовчанку на полмиллиона

Дорогостоящий урок: жительница Ростова попала в сети финансовых мошенников.

Источник: Комсомольская правда

49-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой финансовых мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей под предлогом выгодных инвестиций. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованным данным, женщина нашла в интернете сайт с предложениями о высокодоходных инвестициях. После регистрации ей позвонил «брокер». Мошенники убедили переводить деньги на указанные номера телефонов. Для «увеличения прибыли» они заставили взять кредит на 400 тыс. рублей. Доверчивая женщина пошла на поводу и выполнила все условия. Всего она потеряла около полумиллиона рублей.

Обещанной прибыли так и не поступило.

— Когда я поняла, что меня обманули, сразу обратилась в полицию, — рассказала потерпевшая.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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