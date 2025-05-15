РАН рассмотрит концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российская академия наук рассмотрит концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года, после документ будет направлен на утверждение в правительство РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса.
Заместитель министра транспорта Константин Пашков представил концепцию на заседании научно-технического совета.
В ведомстве отметили, что документ определит основные направления фундаментальных исследований и способы достижения заявленных целей. Так, концепция ответит на вопросы, как будет поддерживаться технологическое предпринимательство и обеспечиваться отрасль кадрами. Кроме того, документ предусматривает формирование источников финансирования.
«Без фундаментальной науки не будет прорывных решений в вопросах развития высокоскоростного движения и сверхзвуковой гражданской авиации, беспилотных транспортных систем и новых видов транспорта», — приводятся в сообщении слова главы Минтранса Романа Старовойта.