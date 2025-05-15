РАН рассмотрит концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса

В ведомстве отметили, что документ определит основные направления фундаментальных исследований и способы достижения заявленных целей. Так, концепция ответит на вопросы, как будет поддерживаться технологическое предпринимательство и обеспечиваться отрасль кадрами. Кроме того, документ предусматривает формирование источников финансирования.