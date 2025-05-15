Экс-прокурора Авакяна приговорили к 4,5 годам колонии за изнасилование

В Пятигорске суд вынес решение по делу об изнасиловании, фигурантом которого являлся экс-прокурор из Северной Осетии Григорий Авакян. Как сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ТАСС, обвиняемый был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения.
«Пятнадцатого мая 2025 года, Пятигорским городским судом Ставропольского края, гражданин Авакян Григорий Геннадьевич был признан виновным по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)», — рассказал источник агентства.
Бывший прокурор будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшей о возмещении морального ущерба. Осужденный обязан выплатить ей миллион рублей. Данное судебное решение еще не вступило в силу.
Авакян возглавлял один из отделов в прокуратуре Северной Осетии. Летом 2024 года он был взят под стражу по подозрению в совершении насильственных действий в отношении своей подчиненной.
Ранее сообщалось, что Оксана Шевченко получила 10 лет тюрьмы по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.