В областном минсельхозе рассказали, когда снизится стоимость картофеля

«В отношении роста цен на картофель отметим, что традиционно весной, когда запасы овощей сокращаются, а затраты на их хранение в овощехранилищах увеличиваются, растут и цены в розницу. С появлением нового урожая стоимость картофеля снизится», — заявили в минсельхозе.