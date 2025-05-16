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В областном минсельхозе рассказали, когда снизится стоимость картофеля

Придется ждать новый урожай.

Источник: Freepik

Стоимость картофеля в Калининградской области снизится с появлением нового урожая. Об этом сообщили представители регионального минсельхоза, отвечая на вопрос на странице губернатора Алексея Беспрозванных в «Вконтакте».

«В отношении роста цен на картофель отметим, что традиционно весной, когда запасы овощей сокращаются, а затраты на их хранение в овощехранилищах увеличиваются, растут и цены в розницу. С появлением нового урожая стоимость картофеля снизится», — заявили в минсельхозе.

Там добавили, что из региона было вывезено всего 5 процентов от прошлогоднего урожая. Также из региона вывозили семенной материал для посадки картофеля.