В областном минсельхозе рассказали, когда снизится стоимость картофеля

Стоимость картофеля в Калининградской области снизится с появлением нового урожая. Об этом сообщили представители регионального минсельхоза, отвечая на вопрос на странице губернатора Алексея Беспрозванных в «Вконтакте».
«В отношении роста цен на картофель отметим, что традиционно весной, когда запасы овощей сокращаются, а затраты на их хранение в овощехранилищах увеличиваются, растут и цены в розницу. С появлением нового урожая стоимость картофеля снизится», — заявили в минсельхозе.
Там добавили, что из региона было вывезено всего 5 процентов от прошлогоднего урожая. Также из региона вывозили семенной материал для посадки картофеля.