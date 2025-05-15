ЦАХАЛ ликвидировал одного из ключевых финансистов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля ликвидировала одного из ключевых финансистов движения ХАМАС в секторе Газа, передает пресс-служба израильской армии.
«Неделю назад во время совместных действий Армии обороны Израиля в секторе Газа был ликвидирован Джассер Хусейн Али Шамия. Он отвечал за сбор средств для военного крыла ХАМАС», — говорится в публикации.
По данным ЦАХАЛ, с начала палестино-израильского конфликта Джассер Хусейн Али Шамия отвечал за переводы денег военному крылу ХАМАС.
Напомним, на прошлой неделе власти Израиля одобрили план расширения операции в секторе Газа. План включает захват и удержание территорий в Газе и перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности.