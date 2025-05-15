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ЦАХАЛ ликвидировал одного из ключевых финансистов ХАМАС в Газе

С начала палестино-израильского конфликта Джассер Хусейн Али Шамия отвечал за переводы денег военному крылу ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля ликвидировала одного из ключевых финансистов движения ХАМАС в секторе Газа, передает пресс-служба израильской армии.

«Неделю назад во время совместных действий Армии обороны Израиля в секторе Газа был ликвидирован Джассер Хусейн Али Шамия. Он отвечал за сбор средств для военного крыла ХАМАС», — говорится в публикации.

По данным ЦАХАЛ, с начала палестино-израильского конфликта Джассер Хусейн Али Шамия отвечал за переводы денег военному крылу ХАМАС.

Напомним, на прошлой неделе власти Израиля одобрили план расширения операции в секторе Газа. План включает захват и удержание территорий в Газе и перемещение гражданского населения на юг ради его безопасности.