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Волгоградцев предупредили о временном отключении газа

В трех районах Волгоградской поставка «голубого топлива» будет приостановлена из-за ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Источник: Reuters

С 8.00 28 мая до 8.00 29 мая, по данным ресурсоснабжающей компании, будет приостановлена поставка газа в Котельников, п. Ленина, х. Караичев, Котельниково, Семичный, Захаров, Сафронов, Похлебин, Веселый, Майоровский, Нагольный, х. Поперечный, Бударка, ст. Нагавскую, п. Рассвет Котельниковского района Волгоградской области.

С 14.00 27 мая до 10.00 29 мая голубое топливо пропадет во Фролово, п. Садовом, п. Пригородном, х. Кирпичном, х. Калиновском, Терновка, Амелино и Перфиловском, п. Лычак, п. Образцы, х. Манском, Арчедино-Чернушинском, Рубежном Фроловского района.

С 10.00 27 мая до 10.00 28 мая ресурс не будет поступать в села Лозное, Прямая Балка, Давыдовка, Горноводяное, Бойкие Дворики Дубовского района.