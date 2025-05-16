Волгоградцев предупредили о временном отключении газа

С 8.00 28 мая до 8.00 29 мая, по данным ресурсоснабжающей компании, будет приостановлена поставка газа в Котельников, п. Ленина, х. Караичев, Котельниково, Семичный, Захаров, Сафронов, Похлебин, Веселый, Майоровский, Нагольный, х. Поперечный, Бударка, ст. Нагавскую, п. Рассвет Котельниковского района Волгоградской области.