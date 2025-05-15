Агроном Ганичкина: побелка позволит защитить деревья от солнечных ожогов

Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкин объяснила, какие деревья не нуждаются в побелке.
Весенняя побелка используется для того, чтобы защитить стволы от насекомых, солнца и перепада температур.
Побелку проводят только известью, красить деревья нужно в марте, чтобы не было морозобоин на коре.
Белый цвет защищает также от солнца. Лучи притягиваются к черному, а белый спасает от ожогов.
Белить нужно только старые деревья, они уязвимы перед перепадом температур. Более молодые деревья не красят и не белят, они справляются естественной защитой.
— А молодые, двухлетки, трехлетки, однолетки не белят ни в коем случае, — отметила эксперт в беседе с Life.ru.
Еще один способ защитить деревья — это очистка их от мха.
Ранее, садовод Екатерина Косолапова рассказала, как можно защитить дачные посадки в случае заморозков. Помимо укрывного материала может помочь окучивание. Растения присыпают торфом или грунтом, чтобы им было теплее. Еще хорошо работает скорлупа кедрового ореха, кора лиственницы, пишет 360.ru.
А руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области юрист Александр Хаминский в беседе с RT предупредил дачников о серьезных последствиях в случае нарушений законодательства в 2025 году.