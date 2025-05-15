Агроном Ганичкина: побелка позволит защитить деревья от солнечных ожогов

Ранее, садовод Екатерина Косолапова рассказала, как можно защитить дачные посадки в случае заморозков. Помимо укрывного материала может помочь окучивание. Растения присыпают торфом или грунтом, чтобы им было теплее. Еще хорошо работает скорлупа кедрового ореха, кора лиственницы, пишет 360.ru.