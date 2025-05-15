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На родине жены Трампа украли ее статую: неизвестные оставили одни бронзовые щиколотки

AFP: в Словении украли бронзовую статую, установленную в честь Мелании Трамп.

Источник: Комсомольская правда

В Словении неизвестные украли бронзовую статую, установленную в честь супруги президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — Мелании Трамп. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«По данным полиции и автора бронзовой статуи, американского скульптора Брэда Дауни, статую отпилили до щиколоток и увезли», — говорится в материале.

О необычной краже полиции стало известно в прошедший вторник, 13 мая. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту произошедшего. Согласно источнику, бронзовая статуя, установленная в родном городе Мелании Трамп Севнице, была размещена на частной территории, отгороженной забором.

Изначально монумент в честь супруги президента США был сделан из дерева, однако из-за повреждений в результате пожара в 2020 году в городе установили его копию, сделанную из бронзы.

Ранее KP.RU сообщал, что глава США Дональд Трамп украсил Овальный кабинет необычной статуей, которая изображает покушение на американского лидера, произошедшее в июне 2024 года.