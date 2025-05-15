Врач Уолдингер рассказал, как сохранить здоровье после 50 лет

Психиатр добавил, что не менее важно окружать себя людьми, с которыми можно вести откровенную и честную дискуссию. Также людям за 50 необходимо найти жизненную цель: мотивация поможет избежать появления чувства одиночества, особенно после сепарации со взрослыми детьми. По мнению специалиста, такой целью может послужить хобби или участие в волонтерских проектах.