Кириенко: в финал конкурса «Лидеры России. Политика» вышли 105 человек

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Ими стали 105 человек.
«Мы вместе с наблюдательным советом не смогли уложиться в цифру 100, поэтому в итоге у нас получилось 105 финалистов», — пояснил он во время торжественного мероприятия.
По словам Кириенко, перед участниками, вышедшими в финал, стоит важная задача. Им нужно пройти год обучения, принять участие в финальных этапах программы и, самое главное, пройти испытание доверием людей.
Он подчеркнул, что это конкурс «не на должность, а на возможность двигаться вперед, получать новые знания, опыт от наставников, их поддержку и научиться служить народу России».
Для тех участников, которые не прошли в финал «всё тоже только начинается», отметил Кириенко.
«Вы остаётесь в финале президентского проекта, а значит, входите в кадровый резерв президента», — обратился он.
Ранее в Мастерской управления «Сенеж» начался очный этап конкурса «Лидеры России. Политика».