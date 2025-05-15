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Кириенко: в финал конкурса «Лидеры России. Политика» вышли 105 человек

Теперь финалистов ждёт испытание доверием людей, отметил представитель администрации президента.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Ими стали 105 человек.

«Мы вместе с наблюдательным советом не смогли уложиться в цифру 100, поэтому в итоге у нас получилось 105 финалистов», — пояснил он во время торжественного мероприятия.

По словам Кириенко, перед участниками, вышедшими в финал, стоит важная задача. Им нужно пройти год обучения, принять участие в финальных этапах программы и, самое главное, пройти испытание доверием людей.

Он подчеркнул, что это конкурс «не на должность, а на возможность двигаться вперед, получать новые знания, опыт от наставников, их поддержку и научиться служить народу России».

Для тех участников, которые не прошли в финал «всё тоже только начинается», отметил Кириенко.

«Вы остаётесь в финале президентского проекта, а значит, входите в кадровый резерв президента», — обратился он.

Ранее в Мастерской управления «Сенеж» начался очный этап конкурса «Лидеры России. Политика».