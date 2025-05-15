Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Терапевт Ярцева: компьютерная зависимость грозит проблемами с нервной системой

Врач рассказала о влиянии зависимости для детей.

Источник: Комсомольская правда

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева предупредила о вреде зависимости от компьютерных игр.

Особенно опасно, когда дети сидят за компьютером в ночное время. Нормальное отсутствие сна влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы ребенка. Это приводит к снижению работоспособности в школе, пишет 360.ru.

Так же нахождение в одной позе во время игры может приводить к нарушению осадки. Из-за этого возникают головные боли, а порой ситуация может привести к полуобморочные состояния.

Усталость ведет к тому, что подросток начинает употреблять энергетики, чтобы как-то компенсировать свое состояние.

Тем временем, более половины (52,8%) российских студий-разработчиков видеоигр нуждаются в государственной поддержке для продвижения своих проектов, пишет Газета.ru.

Ранее в Госдуме предупредили, что мошенники могут обманывать подростков в видеоиграх. Опасность подстерегает в любом приложении, пишет ОТР.