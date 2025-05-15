Терапевт Ярцева: компьютерная зависимость грозит проблемами с нервной системой

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева предупредила о вреде зависимости от компьютерных игр.
Особенно опасно, когда дети сидят за компьютером в ночное время. Нормальное отсутствие сна влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы ребенка. Это приводит к снижению работоспособности в школе, пишет 360.ru.
Так же нахождение в одной позе во время игры может приводить к нарушению осадки. Из-за этого возникают головные боли, а порой ситуация может привести к полуобморочные состояния.
Усталость ведет к тому, что подросток начинает употреблять энергетики, чтобы как-то компенсировать свое состояние.
Тем временем, более половины (52,8%) российских студий-разработчиков видеоигр нуждаются в государственной поддержке для продвижения своих проектов, пишет Газета.ru.
Ранее в Госдуме предупредили, что мошенники могут обманывать подростков в видеоиграх. Опасность подстерегает в любом приложении, пишет ОТР.