TyC Sports: футбольная cборная Аргентины может провести матч с россиянами

После исключения из международных соревнований российская сборная демонстрирует беспроигрышную серию. В последних восьми матчах российские футболисты сохранили свои ворота в неприкосновенности. Среди побед россиян значатся матчи против команд Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0), Гренады (5:0) и Замбии (5:0).