TyC Sports: футбольная cборная Аргентины может провести матч с россиянами

Сборная Аргентины по футболу планирует организовать товарищескую игру с российской сборной в октябре текущего года. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.
Согласно источнику, в октябре аргентинцы намерены посетить Китай, где сыграют товарищеский матч с китайской национальной командой. В качестве кандидатов на вторую встречу Аргентинская футбольная ассоциация рассматривает сборные России, Южной Кореи и Японии.
После исключения из международных соревнований российская сборная демонстрирует беспроигрышную серию. В последних восьми матчах российские футболисты сохранили свои ворота в неприкосновенности. Среди побед россиян значатся матчи против команд Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0), Гренады (5:0) и Замбии (5:0).
6 июня российская сборная проведет товарищеский матч с командой Нигерии на стадионе «Лужники». 10 июня команда под руководством Валерия Карпина встретится с белорусской сборной в Минске.