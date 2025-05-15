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TyC Sports: футбольная cборная Аргентины может провести матч с россиянами

В качестве соперников для встречи в Китае Аргентинская ассоциация футбола рассматривает сборные России, Республики Корея и Японии.

Источник: Аргументы и факты

Сборная Аргентины по футболу планирует организовать товарищескую игру с российской сборной в октябре текущего года. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.

Согласно источнику, в октябре аргентинцы намерены посетить Китай, где сыграют товарищеский матч с китайской национальной командой. В качестве кандидатов на вторую встречу Аргентинская футбольная ассоциация рассматривает сборные России, Южной Кореи и Японии.

После исключения из международных соревнований российская сборная демонстрирует беспроигрышную серию. В последних восьми матчах российские футболисты сохранили свои ворота в неприкосновенности. Среди побед россиян значатся матчи против команд Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0), Гренады (5:0) и Замбии (5:0).

6 июня российская сборная проведет товарищеский матч с командой Нигерии на стадионе «Лужники». 10 июня команда под руководством Валерия Карпина встретится с белорусской сборной в Минске.