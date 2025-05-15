Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: Газопровод «Северный поток — 2» не имеет разрешения на эксплуатацию

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не планируется.

Источник: Комсомольская правда

Газопровод «Северный поток — 2» не имеет разрешения на эксплуатацию и его сертификация не планируется. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью для издания Die Zeit.

В беседе с газетой немецкому политику задали вопрос, может ли правительство Германии под руководством нового канцлера дать разрешение на использование газопровода для поставок российского газа в Европу.

«В настоящее время у “Северного потока — 2” нет лицензии на эксплуатацию, и это не должно измениться», — отметил Мерц.

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была остановлена при бывшем канцлере Германии Олафе Шольце в феврале 2022 года.

Ранее KP.RU сообщал, что суд в Швейцарии утвердил мировое соглашение компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG и ее кредиторов.