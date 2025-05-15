Мерц: Газопровод «Северный поток — 2» не имеет разрешения на эксплуатацию

Газопровод «Северный поток — 2» не имеет разрешения на эксплуатацию и его сертификация не планируется. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью для издания Die Zeit.
В беседе с газетой немецкому политику задали вопрос, может ли правительство Германии под руководством нового канцлера дать разрешение на использование газопровода для поставок российского газа в Европу.
«В настоящее время у “Северного потока — 2” нет лицензии на эксплуатацию, и это не должно измениться», — отметил Мерц.
Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была остановлена при бывшем канцлере Германии Олафе Шольце в феврале 2022 года.
Ранее KP.RU сообщал, что суд в Швейцарии утвердил мировое соглашение компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG и ее кредиторов.