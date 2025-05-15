Дональд Трамп стал дедушкой в 11-й раз

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз: его дочь Тиффани от бывшей жены Марлы Мейплз родила мальчика, которого назвали Александром. Об этом Тиффани Трамп рассказала в четверг, 15 мая, в личном блоге.
О беременности Тиффани стало известно в октябре прошлого года. Отцом ребенка стал предприниматель Майкл Булос.
— Добро пожаловать в мир, наш сладкий малыш, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя! Спасибо, что ты появился в нашей жизни, — написала Тиффани Трамп в своем блоге в социальной сети Х.
После избрания Дональда Трампа на пост президента США его супруга Мелания вернулась в Белый дом. Бывшая модель уже занимала эту должность в период с 2017 по 2021 год, когда ее муж был на посту президента. «Вечерняя Москва» рассказывает, что известно о Мелании Трамп, какой она была в роли первой леди во время предыдущего президентства мужа и какие скандалы были связаны с ее именем.
Также стало известно, что Мелания Трамп переехала в Белый дом вместе со съемочной группой, где снимет документальную киноленту о жизни в резиденции главы государства.