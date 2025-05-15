Дональд Трамп стал дедушкой в 11-й раз

После избрания Дональда Трампа на пост президента США его супруга Мелания вернулась в Белый дом. Бывшая модель уже занимала эту должность в период с 2017 по 2021 год, когда ее муж был на посту президента. «Вечерняя Москва» рассказывает, что известно о Мелании Трамп, какой она была в роли первой леди во время предыдущего президентства мужа и какие скандалы были связаны с ее именем.