«Ростов» победил «Спартак» и сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России

В концовке «Спартак» остался в меньшинстве после красной карточки Манфреду Угальде. В компенсированное время Нaиль Умяров также был удалён с поля. Также судья Кирилл Левников удалил с бровки наставника красно-белых Деяна Станковича, который агрессивно жестикулировал и кричал в адрес арбитра.