Москвичей предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности

Синоптики прогнозируют, что местами пройдут дожди и прогремят грозы. Ожидается усиление ветра с порывами до 16 м/с.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о вероятности первой в мае грозы в Москве. С повышением температуры (ночью 8−10 градусов, днём 17−20) ожидаются кратковременные дожди и атмосферная неустойчивость, что также может привести к грозам. Он отметил, что она не будет отличаться особой интенсивностью.
Ранее Александр Шувалов, директор прогностического центра «Метео» рассказал, что тёплая погода может вернуться в московский регион с 15 мая. Он отметил, что заморозки могут наблюдаться только в северной части области и будут незначительными, почти не затрагивая Москву.