Москвичей предупредили о «жёлтом» уровне погодной опасности

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о вероятности первой в мае грозы в Москве. С повышением температуры (ночью 8−10 градусов, днём 17−20) ожидаются кратковременные дожди и атмосферная неустойчивость, что также может привести к грозам. Он отметил, что она не будет отличаться особой интенсивностью.