В России будут запрещать фильмы, пропагандирующие чайлдфри

До нововведения в прокате отказывали картинам, где была пропаганда порнографии, насилия, нетрадиционных отношений и смены пола. Сейчас перечень пополнится пунктом о том, что и положительная окраска в сюжете отказа от деторождения станет причиной невыхода фильма. Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать пять лет.