Львова-Белова помогла 15-летнему мальчику и его отцу воссоединиться на Украине

Ещё двум девочкам удалось вернуться домой в России с Украины благодаря стараниям Марии Львовой-Беловой и посредничеству Катара в феврале этого года. В последние годы две 12-летние сестры жили в Незалежной с бабушкой и дедушкой, а их мама работала в РФ и время от времени приезжала. Февраль 2022 года лишил её этой возможности, девочки оказались разлучены с матерью на три года.