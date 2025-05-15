«Локомотив» разгромил «Трактор» и сравнял счёт в финальной серии КХЛ

Уже на 5-й минуте Чарльз Робинсон открыл счёт, когда «Трактор» играл в меньшинстве. Однако этот гол остался для хозяев единственным. Кроме того, во втором периоде Робинсон получил травму и больше на лёд не выходил. Ярославцы же, воспользовавшись моментом, перехватили инициативу: сначала Александр Полунин сравнял счёт на 22-й минуте, затем Георгий Иванов на 36-й минуте вывел хозяев вперёд.