Трамп заявил о возможном возвращении в Вашингтон 16 мая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что вернется обратно в Вашингтон в пятницу, 16 мая. Об этом американский лидер заявил журналистам пула Белого дома.
«Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… вероятно, возвращаемся в Вашингтон», — сообщил Трамп, комментируя вопрос об ожидаемой возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В настоящий момент Трамп вместе со свой командой находится с визитом на Ближнем Востоке. Рабочая поездка президента США проходит с 13 по 16 мая, в ходе которой у него запланированы официальные встречи в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что подготовка к встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом в настоящий момент не ведется.