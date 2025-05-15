Трамп заявил о возможном возвращении в Вашингтон 16 мая

В настоящий момент Трамп вместе со свой командой находится с визитом на Ближнем Востоке. Рабочая поездка президента США проходит с 13 по 16 мая, в ходе которой у него запланированы официальные встречи в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.