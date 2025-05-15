Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о возможном возвращении в Вашингтон 16 мая

Дональд Трамп допустил, что может вернуться в Вашингтон по завершению визита на Ближний Восток.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что вернется обратно в Вашингтон в пятницу, 16 мая. Об этом американский лидер заявил журналистам пула Белого дома.

«Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… вероятно, возвращаемся в Вашингтон», — сообщил Трамп, комментируя вопрос об ожидаемой возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В настоящий момент Трамп вместе со свой командой находится с визитом на Ближнем Востоке. Рабочая поездка президента США проходит с 13 по 16 мая, в ходе которой у него запланированы официальные встречи в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что подготовка к встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом в настоящий момент не ведется.