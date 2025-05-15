Невролог назвала признаки диджитал-деменции у детей и подростков

Диджитал-деменция — состояние, которое диагностируют у детей и подростков, оно может возникнуть из-за чрезмерного увлечения гаджетами. Как распознать нарушения у ребенка, рассказала в беседе с корреспондентом «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Основные симптомы диджитал-деменции — снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, трудности с обучением и планированием, — объяснила доктор.
По словам медика, при подобных нарушениях у подростка могут возникнуть проблемы в социуме, снижается успеваемость в школе и институте. Симптомы развиваются у молодых людей, которые постоянно используют гаджеты, однако, все признаки напоминают деменцию, возникающую у пожилых людей.
По данным телеканала «Царьград», впервые на подобные расстройства у молодых и активных пользователей гаджетов обратили внимание медики Южной Кореи около десяти лет назад.
Ранее 360.ru сообщил, что более половины российских дошкольников ежедневно пользуются онлайн-приложениями для обучения, при этом эксперты предупреждают: оптимальное время взаимодействия с устройствами для этого возраста составляет от 5 до 20 минут в день.