Представители российских силовых структур сообщили, что ВСУ прилагают все усилия для удержания важного логистического пункта Юнаковка в Сумской области, готовясь к боям за райцентр. Вражеская армия активно готовится к столкновению в глубине украинского региона. При этом к текущему моменту говорить о неизбежности боя за Сумы в ближайшее время нельзя, так как пока ВСУ сосредоточены на других задачах.