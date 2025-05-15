Ожесточенные бои ведутся у Покровска. Об этом в четверг, 15 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Как передают военкоры, бойцы группировки «Отважные» массово сжигают танки, технику НАТО, пехоту и артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— Ожесточенные бои у Покровска, — передает Telegram-канал.
Представители российских силовых структур сообщили, что ВСУ прилагают все усилия для удержания важного логистического пункта Юнаковка в Сумской области, готовясь к боям за райцентр. Вражеская армия активно готовится к столкновению в глубине украинского региона. При этом к текущему моменту говорить о неизбежности боя за Сумы в ближайшее время нельзя, так как пока ВСУ сосредоточены на других задачах.
Подразделения украинской армии также выстраивают в Сумах несколько линий обороны. При этом ВСУ ведут активные оборонительные действия, стачивая свою силу в бессмысленных «мясных штурмах». Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в свою очередь сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ, действующие в Сумской области, продолжают показывать высокий темп продвижения, несмотря на попытки украинских войск отвлечь российские силы на других направлениях.