Была секс-символом — стала бомжом: Как бывшая модель Playboy пытается выживать в США

Казалось бы, если получаешь миллионы и живёшь со знаменитостями — твоя жизнь, наверное, уже как минимум устроена навсегда? Как бы не так, особенно в США. Бывшая модель Playboy Луиза Гловер поделилась своей трагичной историей с журналом The Sun, рассказав, что некогда красавица-миллионер теперь осталась без дома и работы.
«Я пытаюсь найти работу, но это очень тяжело. Я живу от заработка к заработку без возможности отложить деньги на жильё, а иногда и на продукты», — говорит Гловер.
По словам 42-летней манекенщицы, когда-то жившей в особняке легендарного ловеласа Хтю Хефнера, несмотря на прекрасные внешние данные она не может найти работу, а прошлое в Playboy ей никак не помогает. Сейчас она живёт в палатке, так как не может позволить себе даже самое дешёвое жильё, и пытается собрать деньги через социальные сети, чтобы купить плавучий дом-лодку за 9 тыс. фунтов стерлингов (чуть меньше миллиона рублей).
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