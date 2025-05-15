Была секс-символом — стала бомжом: Как бывшая модель Playboy пытается выживать в США

По словам 42-летней манекенщицы, когда-то жившей в особняке легендарного ловеласа Хтю Хефнера, несмотря на прекрасные внешние данные она не может найти работу, а прошлое в Playboy ей никак не помогает. Сейчас она живёт в палатке, так как не может позволить себе даже самое дешёвое жильё, и пытается собрать деньги через социальные сети, чтобы купить плавучий дом-лодку за 9 тыс. фунтов стерлингов (чуть меньше миллиона рублей).