Мерц: Новый пакет санкций против России будет принят 20 мая

Новый пакет санкций против России, согласованный странами Европейского союза, уже готов и будет принят 20 мая. Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Этот пакет готов и будет принят в следующий вторник в Брюсселе. Консультации завершены», — сообщил он в интервью для телеканала ZDF.
По словам Мерца, предусмотренные введением новых рестрикции ограничения вступят в силу сразу после их принятия в Брюсселе. При этом глава правительства Германии добавил, что представители ЕС уже готовят следующий пакет антироссийских санкций.
Последние ограничения, вошедшие в 17-й пакет санкций, были приняты Евросоюзом всего за день до начала переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Министерства иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, что Евросоюз намерен немедленно начать разрабатывать 18-й пакет санкций против России.