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Мерц: Новый пакет санкций против России будет принят 20 мая

Фридрих Мерц заявил, что новый пакет антироссийских санкций ЕС вступит в силу сразу после принятия 20 мая в Брюсселе.

Источник: Комсомольская правда

Новый пакет санкций против России, согласованный странами Европейского союза, уже готов и будет принят 20 мая. Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Этот пакет готов и будет принят в следующий вторник в Брюсселе. Консультации завершены», — сообщил он в интервью для телеканала ZDF.

По словам Мерца, предусмотренные введением новых рестрикции ограничения вступят в силу сразу после их принятия в Брюсселе. При этом глава правительства Германии добавил, что представители ЕС уже готовят следующий пакет антироссийских санкций.

Последние ограничения, вошедшие в 17-й пакет санкций, были приняты Евросоюзом всего за день до начала переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Министерства иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, что Евросоюз намерен немедленно начать разрабатывать 18-й пакет санкций против России.