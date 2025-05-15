Поджигателем дома и машины премьера Британии Стармера оказался украинец

В Германии арестовали трех граждан Украины по подозрению в подготовке диверсий в Германии и Швейцарии. Двое были задержаны в Германии, один — в Швейцарии. Их подозревают в шпионаже и планировании поджогов и взрывов на грузовом транспорте, включая отправку посылок со взрывчаткой на Украину.